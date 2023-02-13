​Раскрыта новая зарплата Абаскаля в «Спартаке»

В понедельник «Спартак» объявил о продлении трудового соглашения с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Несколько дней назад «Евро-Футбол» рассказывал о том, что московский клуб предложит 33-летнему испанцу трудовой договор с повышением заработной платы. Нашим коллегам удалось узнать конкретные цифры.

Так, Гильермо Абаскаль по новому контракту будет зарабатывать 1,5 миллиона евро за сезон вместо 750 тысяч. Об этом пишет Metaratings. Таким образом, оклад тренера «Спартака» вырос вдвое.

Напомним, что новый контракт связывает Гильермо Абаскаля со «Спартаком» до конца сезона 2024/2025.