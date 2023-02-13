Самедов считает, что у Жиркова есть тренерский потенциал

Старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов прокомментировал завершение карьеры бывшим защитником ЦСКА Юрием Жирковым.

«У Юрия Жиркова была блестящая карьера. Легендарный футболист закончил легендарную карьеру. Станет ли тренером? Он пока не задумывался об этом, но я думаю, что у него есть потенциал», — приводит слова Самедова Metaratings.

Напомним, последним клубом 39-летнего Жиркова были подмосковные «Химки», которые он покинул прошлым летом. Все это время экс-игрок находился в статусе свободного агента, а 12 февраля объявил о завершении профессиональной карьеры.