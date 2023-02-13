«Спартак» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. 33-летний испанский специалист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2024/2025.

Продление контракта является важным шагом для «Спартака», ведь в последнее время слухи стали связывать Гильермо Абаскаля с возвращением на родину.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. В 24 официальных матчах под руководством испанца «красно-белые» добились 15 побед при 3 ничьих и 6 поражениях.

На днях «Спартак» выиграл зимний турнир РПЛ. Что до чемпионата России, то «красно-белые» после семнадцати туров занимают второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Недавно сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывало о том, что «Спартак» предложит Гильермо Абаскалю контракт с повышением оклада.