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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком признался, что проводит лучший сезон в карьере

13 Февраля 2023 • 17:20 Комментировать

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о своей игре в текущем сезоне.

«Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, даже лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Чувствую, что мое тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал», — цитирует Малкома «Чемпионат».

Статистика показывает, что тело на данный момент находится в идеальной форме, отметил бразилец.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Малкома 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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