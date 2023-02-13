Малком признался, что проводит лучший сезон в карьере

Нападающий «Зенита» Малком Филипе высказался о своей игре в текущем сезоне.

«Я провожу свой лучший сезон в «Зените». И, возможно, даже лучший в карьере. Прекрасно себя ощущаю. Сильно пересмотрел подход к работе за пределами футбольного поля. Чувствую, что мое тело стало лучше. Так хорошо себя никогда не чувствовал», — цитирует Малкома «Чемпионат».

Статистика показывает, что тело на данный момент находится в идеальной форме, отметил бразилец.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Малкома 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.