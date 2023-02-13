«Спартак» намекнул на продление контракта с Абаскалем

Пресс-служба «Спартака» опубликовала в социальных сетях короткий ролик с нарезкой игровых моментов и реакцией на них главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Судя по видео и по эмодзи в подписи к нему, московский клуб намекает на скорое продление контракта с молодым испанским специалистом.

Несколько дней назад «Евро-Футбол» сообщал о том, что «Спартак» предложит Гильермо Абаскалю новый контракт с повышением оклада.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне 2022 года. С тех пор команда провела 24 официальных матча, в которых добилась 15 побед при 3 ничьих и 6 поражениях.

Напомним, что недавно «Спартак» выиграл зимний турнир РПЛ, который проходил в ОАЭ.