Тарханов высказался о дебюте Дзюбы и Смольникова за «Локомотив»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал дебют Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова за «Локомотив» в товарищеском мачте против «Урала» (2:1).

«Футболисты не отметились результативными действиями? Ну, это был их первый матч за «Локомотив» - надо адаптироваться к командной игре, понять взаимодействие на поле. И «Урал» далеко не простая команда, чтобы Дзюба так сразу взял и забил», — цитирует Тарханова Rusfootball.

Дзюба и Смольников в контрольной игре против «Урала» провели на поле один тайм. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе «Локомотива» отметились Сергей Пиняев и Максим Ненахов.