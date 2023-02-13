Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал дебют Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова за «Локомотив» в товарищеском мачте против «Урала» (2:1).
«Футболисты не отметились результативными действиями? Ну, это был их первый матч за «Локомотив» - надо адаптироваться к командной игре, понять взаимодействие на поле. И «Урал» далеко не простая команда, чтобы Дзюба так сразу взял и забил», — цитирует Тарханова Rusfootball.
Тарханов высказался о дебюте Дзюбы и Смольникова за «Локомотив»
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал дебют Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова за «Локомотив» в товарищеском мачте против «Урала» (2:1).
Оценить новость
Бонусы букмекеров
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
18:01 · Россия. Премьер-лигаШишкин: «Абаскаль заслужил новый контракт со «Спартаком», он заставил критиков переобуться»
17:55 · Россия. Премьер-лигаТихий заявил, что землетрясения в Турции осложнили его переход в турецкий клуб
17:50 · Россия. Премьер-лига«Награда за первый трофей»: Фанаты шутят после продления контракта Абаскаля в «Спартаке»
17:39 · Россия. Премьер-лигаАбаскаль на русском прокомментировал продление контракта со «Спартаком» видео
Рекомендуем
Бан пользователя