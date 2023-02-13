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Тарханов высказался о дебюте Дзюбы и Смольникова за «Локомотив»

13 Февраля 2023 • 17:09 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал дебют Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова за «Локомотив» в товарищеском мачте против «Урала» (2:1).
«Футболисты не отметились результативными действиями? Ну, это был их первый матч за «Локомотив» - надо адаптироваться к командной игре, понять взаимодействие на поле. И «Урал» далеко не простая команда, чтобы Дзюба так сразу взял и забил», — цитирует Тарханова Rusfootball.

Дзюба и Смольников в контрольной игре против «Урала» провели на поле один тайм. «Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. Голами в составе «Локомотива» отметились Сергей Пиняев и Максим Ненахов. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Александр Тарханов Артём Дзюба Игорь Смольников
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