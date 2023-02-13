Тарханов: «Жирков был суперфутболистом»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на завершение карьеры экс-защитником «Челси» Юрием Жирковым.

«Юра был суперфутболистом, играл на самом высоком уровне, провел яркую карьеру. Я его видел, когда он еще играл во второй лиге за тамбовский «Спартак». Хотели взять его в «Крылья» - что-то не сложилось», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что Жирков играл за счет своей головы, он заранее просчитывал ходы соперника, ведь когда ты думаешь на поле, то успеваешь везде.

Последним клубом 39-летнего Жиркова были подмосковные «Химки», которые он покинул прошлым летом.