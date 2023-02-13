​Малком высказался о драке в игре со «Спартаком»

В конце ноябрьского кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком» произошла драка с участием футболистов. Как следствие, шесть игроков получили дисквалификации на шесть матчей Фонбет Кубка России. Среди наказанных футболистов оказался и атакующий полузащитник «Зенита» Малком. Бразилец высказался насчёт той неприятной ситуации.

«Историю со «Спартаком» надо скорее забыть. Это не про футбол. Скорее, про антифутбол. Такого быть не должно. Мне стыдно за произошедшее. За то, что было такое столкновение. Оно не красит футболистов и сам спорт. Мы не должны были так себя вести», - высказался Малком, чьи слова на своих страницах передаёт «Чемпионат».

Первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт в субботу, 25 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Волги» из Ульяновска на поле соперника. Малком будет отбывать дисквалификацию вместе с Вильмаром Барриосом и Родригао. Они тоже были участниками драки.