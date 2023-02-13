Агент сообщил, что Олусегун был близок к трансферу в «Ланс»

Вильям Д’Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, признался, что игрок мог перейти во французский «Ланс».

«Олусегун был близок к переходу в «Ланс», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Ранее в услугах 20-летнего нигерийца была заинтересована «Ницца», но стороны не смогли договориться по условиям трудового договора.

В нынешнем сезоне Олусегун принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

Контракт нападающего с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.