Окоча уверен, что Мозес поможет «Спартаку» стать чемпионом

Экс-игрок сборной Нигерии Джей-Джей Окоча высказался о нигерийском полузащитнике московского «Спартака» Викторе Мозесе.

«Виктор — отличный футболист, который играл на высоком уровне в «Челси», а сейчас проявляет себя в «Спартаке». Жаль, что у него травма, но хочется пожелать ему только всего самого наилучшего», — приводит слова Окоча Sport24.

Бывший футболист уверен, что после восстановления Мозес вернется в состав «Спартака» и поможет команде завоевать золотые медали РПЛ.

В текущем сезоне 32-летний Мозес принял участие в четырех матчах чемпионата России и отметился двумя забитыми мячами.