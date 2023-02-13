​Акинфеев – об уходе из сборной России: «Надоело!»

Вратарь Игорь Акинфеев вспомнил, как после чемпионата мира – 2018 он объявил о завершении карьеры в сборной России.

По словам Игоря Акинфеева, у него только было несколько разговоров со Станиславом Черчесовым. Футболист донёс до тогдашнего тренера сборной России, что он уже не хочет лишний раз приезжать на сборы национальной команды в условиях плотного графика в клубе.

«Ты знаешь, что есть весенние матчи чемпионата и Кубка, осенние, еврокубки, чемпионаты мира, Европы, и всё это идёт по кругу. И в один прекрасный момент понимаешь, что всё - надоело! Хочу дома валяться на диване! Хочу мороженого поесть! Черчесов это понял», - сказал Акинфеев в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Игорь Акинфеев сказал, что решение о завершении карьеры в национальной сборной он принял ещё до чемпионата мира 2018 года. Знали об этом только члены его семьи.