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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком высказался о своём будущем

13 Февраля 2023 • 15:51 Комментировать

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком зимой мог оказаться в «ПСЖ», но дальше интереса со стороны гранда Лиги 1 дело не продвинулось. Бразилец прокомментировал несостоявшийся трансфер, а также высказался о своём будущем в Санкт-Петербурге.

«В ближайшие полгода я в «Зените». Я понимаю, что у меня есть незаконченная работа в клубе. Мне очень хотелось бы отпраздновать вместе с командой пятый титул и получить вторую звезду. Клуб много сделал для меня, и моя задача - получить вторую звезду», - сказал Малком в ходе интервью для «Чемпионата».

Малком отметил, что его радует перспектива снова попробовать себя в топ-лиге Европы, но он живёт сегодняшним днём.

После перехода из «Барселоны» в «Зенит» летом 2019 года Малком провёл 98 официальных матчей. В них бразильский футболист записал на свой счёт 31 результативный удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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