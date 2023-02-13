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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малком прокомментировал несостоявшийся трансфер в «ПСЖ»

13 Февраля 2023 • 15:47 Комментировать

В зимнее трансферное окно «ПСЖ» проявлял интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Малкому. Впрочем, дальше интереса ситуация не продвинулась. Сам 25-летний бразилец дал комментарий по поводу этой истории.

«ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого», - высказался Малком, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По словам Малкома, он не расстроился из-за того факта, что «ПСЖ» не направил по нему официальное предложение в Санкт-Петербург. Бразилец считает, что сам по себе интерес со стороны гранда Лиги 1 говорит о том, что он движется в правильном направлении. Малком сказал, что он уважает свой контракт с «Зенитом», и что несостоявшийся трансфер в Париж не оказал на него влияния.

Добавим, Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года после трансфера из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Трансферы футбола - зима 2023 Малком Филипе
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