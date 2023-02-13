​Орлов – о Кокорине: «Это голос ребёнка»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об Александре Кокорине. Недавно российский футболист отметился громким заявлением о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин инфантилен. Это не голос умного, взрослого мужчины. Это голос ребёнка. Кокорин не вырос, не повзрослел по-настоящему», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также, в числе прочего, Геннадий Орлов выразил сожаление о того, что Александр Кокорин погубил свой талант.

В настоящий момент Александр Кокорин выступает на Кипре за «Арис». В 19 матчах за клуб 31-летний россиянин забил восемь голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.