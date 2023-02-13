​Тарханов высказался о ситуации с детским футболом в России

Российский тренер Александр Тарханов поделился своими мыслями о ситуации в стране с детским футболом. По мнению специалиста, в стране должно быть гораздо больше футбольных академий.

«На детей нельзя жалеть денег. В регионах должны быть академии. Ведь многие дети не могут ездить на тренировки за 50-100 км. А когда ребёнок живёт в таком учреждении, где можно и тренироваться, и учиться, то другое дело», - высказался Тарханов, чьи слова приводит Vprognoze.

Также Тарханов указал не недостаток полей и тренерских кадров, которые учили бы детей на перспективу, а не заставляли бороться за результат на детском уровне.

Добавим, что в последние годы о снижении уровня российского футбола было сказано немало. Лакмусовой бумажкой выступали неудачи клубов Премьер-лиги России в еврокубках.