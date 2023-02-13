Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о завершении карьеры Юрия Жиркова.

- Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. Как вы отреагировали на эту новость?

- Это уникальный парень. Завидую ему хорошей завистью, что у него получилась великолепная карьера. Он попал в хорошую струю, когда можно было заработать большие деньги, если хорошо играть. Он поиграл в сильных клубах, в сборной, за границей. Но лучший этап карьеры у него был в ЦСКА, когда он играл левого крайнего нападающего. Это был незаменимый левый край, потому что он с левой ногой, с ударом, хорошей скоростью и хорошей головой. Он мог сделать совеем другую карьеру - как левый крайний нападающий. Об этом я сожалею, потому что его перевели в защитники, и он потерялся, как форвард. А в обороне совсем другое дело. Он подключался в атаку, но это работа на износ. Юра это выдержал, но это было не так эффектно, как если бы он играл нападающего.

- Гус Хиддинк сказал, что поставил бы Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и ЭшлиКоулом, если брать топ-3 левых защитников мирового класса. Как вам такая оценка?

- Согласен с ним. Но больше он понравился мне все-таки в нападении, когда играл в ЦСКА. А так, его можно сравнить с Роберто Карлосом. Бразилец тоже работал и в атаке, и в обороне. Так что у Жиркова очень хорошая судьба и карьера. Дальше надо просто поберечь свое здоровье, потому что если его потерять, то никакими деньгами не купишь.

- Сейчас есть такие футболисты, как Жирков, которые могли бы успешно выступать на разных позициях?

- Нет. Даже близко никого. С Жирковым я никого не могу сравнить.

- В чем секрет его долголетия?

- В мастерстве и здоровье. Он не так много травм получал. Только по мелочи. Это свойство его костно-мышечного аппарата. Такое редко встречается. После 30 лет у игроков начинаются травмы. А он этот период миновал, хотя нагрузки получал большие.

- Самый яркий этап его карьеры – это выступление за «Челси». Как его оцениваете?

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- Да, но мне он больше в ЦСКА понравится. За «Челси» он, по-моему, забил всего один мяч.

- В чем его главные козыри?

- В трудолюбии и мастерстве. Тут много не надо. Ну, физика – это понятно. Много компонентов, и у него все это сложилось.

- Как думаете, из него получился бы хороший тренер?

- Очень трудно сказать. Мамаев закончил и решить создать академию за рубежом. Пусть поработает там, это неплохо. Значит, там деньги хорошие предложили. У нас нет таких условий. А может, он не согласен с тренерскими методиками, которые дают у нас в академиях. Может, у него свое видение футбола. А чтобы стать тренером, надо учиться, получать лицензию. Очень сложно научить играть в футбол. Все сразу смотрят на большие деньги, контракты, квартиры, машины, хотят уехать за границу. Наш футбол испортился большими заработками.

- Хотели бы, чтобы Жирков остался в футболе в каком-то качестве?

- Не знаю, какое у него видение футбола. Может у него другие взгляды и специфика подхода. Тут все индивидуально. Из хорошего игрока может получиться хороший тренер и наоборот. Для этого нужен характер.

Елена Григорьевская