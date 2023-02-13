Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход защитника Игоря Смольникова и форварда Артёма Дзюбу в «Локомотив».

«Непонятно, как там тренер будет рассчитывать на Смольникова. Игрок основы ли он будет или ротации. С таким колоссальным опытом, я думаю, он будет нужен команде.

Дзюба нужен любой команде, и то, что ему 34 года, - это далеко не закат, и можно пару лет ещё пылить. Да, срывались переходы в «Торпедо», «Нижний Новгород». Правда это или нет, но для «Локомотива» это усиление. «Локо» не борется за чемпионство, поэтому это усиление клуба на 100%», - сказал Дьяков.