Радченко: Жирков — один из лучших на своей позиции за всю историю российского футбола

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о завершении карьеры экс-защитником «сине-бело-голубых» Юрием Жирковым.

«Жирков – настоящий профессионал, спортсмен. Не каждому футболисту удается играть на таком высоком уровне столько лет. Юрий - большой молодец. Карьера у него получилась очень яркой», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Жирков является одним из лучших левых защитников за всю историю российского футбола.

Ранее 39-летний Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Последним клубом футболиста были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года.