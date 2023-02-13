Канчельскис высказался о главной интриге в РПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о главной интриге оставшейся части сезона в РПЛ.

«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями… Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По словам эксперта, он не помнит, когда «Локомотив» вообще боролся за сохранение прописки, сейчас очень интересно, как команда будет выходить из такой ситуации.

«Железнодорожники» ушли на зимнюю паузу на 14-строчке в турнирной таблице РПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Михаила Галактионова отделяет всего одно очко.