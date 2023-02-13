Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис высказался о главной интриге в РПЛ

13 Февраля 2023 • 15:14 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о главной интриге оставшейся части сезона в РПЛ.

«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями… Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По словам эксперта, он не помнит, когда «Локомотив» вообще боролся за сохранение прописки, сейчас очень интересно, как команда будет выходить из такой ситуации.

«Железнодорожники» ушли на зимнюю паузу на 14-строчке в турнирной таблице РПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Михаила Галактионова отделяет всего одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
16:20 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Олусегун был близок к трансферу в «Ланс»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Окоча уверен, что Мозес поможет «Спартаку» стать чемпионом
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев – об уходе из сборной России: «Надоело!»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Факел» провёл качественную трансферную кампанию»
15:51 · Россия. Премьер-лига
​Малком высказался о своём будущем
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Малком прокомментировал несостоявшийся трансфер в «ПСЖ»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о Кокорине: «Это голос ребёнка»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Локомотиву» необходим такой форвард, как Дзюба»
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов высказался о ситуации с детским футболом в России
15:21 · Россия. Премьер-лига
Источник: ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» об аренде нападающего
15:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко: Жирков — один из лучших на своей позиции за всю историю российского футбола
15:14 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис высказался о главной интриге в РПЛ
15:04 · Россия. Премьер-лига
Кураньи назвал лучших игроков РПЛ своего времени
15:04 · Россия. Премьер-лига
Леандро Фернандес: «Кокорин или Смолов? По таланту нельзя их сравнивать»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой – о Жиркове: «Жалко, что так рано закончил, мог бы ещё поиграть»
Все новости
Рекомендуем