Леандро Фернандес: «Кокорин или Смолов? По таланту нельзя их сравнивать»

Бывший футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о нападающих Фёдоре Смолове и Александре Кокорине.

«Кто был талантливее? Оба были молодыми талантами «Динамо». Александр был техничнее, а Фёдор более мощным. Это были отличные молодые российские нападающие, но по таланту нельзя их сравнивать», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год. Смолов принадлежал «бело-голубым» с 2008 по 2015 год, а затем вернулся в клуб в январе прошлого года.

После 17 туров столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков.