Александр Мостовой – о Жиркове: «Жалко, что так рано закончил, мог бы ещё поиграть»

Бывший игрок известных французских, испанских, португальских и советских клубов Александр Мостовой высказался о завершении Юрием Жирковым карьеры футболиста.

Специалист поделился воспоминаниями о первом появлении Жиркова на широкой публике, когда худой футболист использовал, что важно ввиду непопулярности, левую ногу и без устали бегал по всему полю, не забывая как о нападении, так и о защите.

Эксперт оценил карьеру Юрия Жиркова на пять из пяти баллов, особенно отметив, что спортсмен всегда доигрывал моменты до конца.

«Он очень скромный, дисциплинированный и ответственный. Единственное, жалко, что так рано закончил! Мог бы ещё поиграть [смеётся]», - цитирует Мостового «Чемпионат».