​Акинфеев – об отражённом пенальти на ЧМ-18: «Это было везение»

Вратарь Игорь Акинфеев вспомнил, пожалуй, самый известный момент в своей международной карьере. На чемпионате мира 2018 года Акинфеев ногой отбил мяч после удара Яго Аспаса с пенальти в послематчевой серии. Этот сэйв позволил сборной России обыграть Испанию и пройти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

«Это действительно было везение - может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил и когда я прыгнул. Пазл сложился», - высказался Акинфеев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Сборная России на том турнире вылетела в четвертьфинале, проиграв там Хорватии по пенальти.

Стоит напомнить, что после домашнего чемпионата мира Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.