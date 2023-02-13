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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев – об отражённом пенальти на ЧМ-18: «Это было везение»

13 Февраля 2023 • 14:54 Комментировать

Вратарь Игорь Акинфеев вспомнил, пожалуй, самый известный момент в своей международной карьере. На чемпионате мира 2018 года Акинфеев ногой отбил мяч после удара Яго Аспаса с пенальти в послематчевой серии. Этот сэйв позволил сборной России обыграть Испанию и пройти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

«Это действительно было везение - может быть, процентов пять моей заслуги, что я ногу правильно выставил. Но ведь Аспас мог вообще по-другому ударить! Совпало и то, когда он пробил и когда я прыгнул. Пазл сложился», - высказался Акинфеев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Сборная России на том турнире вылетела в четвертьфинале, проиграв там Хорватии по пенальти.

Стоит напомнить, что после домашнего чемпионата мира Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Акинфеев Яго Аспас
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