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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев высказался о своей плохой серии в Лиге чемпионов

13 Февраля 2023 • 14:49 Комментировать

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свою ужасную серию в Лиге чемпионов. В своё время вратарь пропускал в основной сетке сильнейшего клубного турнира континента на протяжении 43 матчей. Серия прервалась осенью 2017 года, когда Акинфееву удалось не пропустить от «Бенфики».

«Мне было обидно пропускать такие голы, как от «Монако» на последней минуте, когда мы дома вели 1:0. Причём ничто этого гола не предвещало. Где-то внутренне думал: когда же все закончится? Хотя прекрасно понимал, что могу это изменить только на поле. Но 43 матча изменить не мог», - высказался Акинфеев в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

Игорь Акинфеев всю свою карьеру проводит в ЦСКА. За московский клуб голкипер провёл более 700 матчей.

ЦСКА после первой части чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на 13 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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