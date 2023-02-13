Кирьяков – о Жиркове: «Юрий всегда отличался большой работоспособностью»

Бывший нападающий московского «Динамо» и куньминской «Юньнань Хунты» Сергей Кирьяков поделился своим мнением о завершении Юрием Жирковым профессиональной карьеры футболиста.

Специалист заявил, что Жирков останется в памяти футбольных болельщиков как качественный и профессионально относящийся к делу футболист, демонстрировавший высокий уровень игры как в лучших командах российского чемпионата, так и в одном из лучших клубов Английской премьер-лиги - «Челси».

«Юрий всегда отличался большой работоспособностью, играл по всей линии фланга. Думаю, это очень важно для футболистов команды, когда выполняют такой большой объём работы», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».