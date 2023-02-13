​«Понимал, что пойдёт уничтожение»: Акинфеев вспомнил пропущенный гол на чемпионате мира

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как он переживал период после неудачного чемпионата мира 2014 года. Тогда Акинфеева критиковали за пропущенный гол в матче против Южной Кореи.

«Период после этого гола был ужасный. Перед глазами пронеслась вся моя футбольная карьера. Я понимал, что сейчас пойдет уничтожение. Наверное, это и правильно, потому что люди смотрят и ждут», - высказался Акинфеев в ходе интервью для «Спорт-Экспресса».

По словам Акинфеева, они понимал, что подвёл миллионы болельщиков. Вратарь отметил поддержку членов своей семьи в тот тяжёлый период.

Акинфеев сказал, что весь тот мундиаль сложился для него неудачно. Голкипер вспомнил и свою ошибку в игре против Алжира. При этом футболист отметил, что получил тогда важный опыт.

Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира – 2018.