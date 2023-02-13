Гранат: «Жирков - один из самых ярких игроков за последнее время»

Экс-футболист московского «Динамо» и казанского «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал решение защитника Юрия Жиркова о завершении карьеры.

«Жирков - один из самых ярких игроков за последнее время. Человек играл в «Челси», выиграл Кубок УЕФА. Только самое хорошее о нём можно сказать как о человеке и футболисте», - приводит слова Владимира издание «Чемпионат».

Жирков завершил игровую карьеру в 39 лет. Последним местом работы защитника были подмосковные «Химки». Ранее Юрий также поиграл за столичный ЦСКА, петербургский «Зенит», лондонский «Челси». В составе сборной России он провел 104 матча и забил два мяча.