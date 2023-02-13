Кафанов рассказал о своей деятельности на сборах команд РПЛ

Известный российский тренер вратарей Виталий Кафанов поделился информацией о своей деятельности на сборах команд Российской премьер-лиги.

Специалист сказал, что нынешней зимой посетил четыре команды – «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Зенит». Во всех перечисленных командах эксперт уделял особое внимание вратарским линиям, так как голкиперы всех перечисленных клубов имеют те или иные шансы попасть в заявку национальной сборной России.

«Спартак» посмотреть не получилось и «Динамо» уехало рано. Хотел Антона Шунина посмотреть», - приводит слова Виталия Кафанова «Матч ТВ».