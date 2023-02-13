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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа новая трансферная цель «Торпедо»

13 Февраля 2023 • 14:04 Комментировать

Московское «Торпедо» подыскивает еще одного нападающего, несмотря на подписание Ильи Стефановича. Как сообщает Metaratings.ru, аутсайдер РПЛ возобновил интерес к форварду «Риу Аве» Абдулу-Азизу Якубу.

При этом, как отмечает источник, эта сделка маловероятна из-за трансферной стоимости игрока. К тому же легионера не устраивает перспектива борьбы за выживание в чемпионате России.

Якубу защищает цвета «Риу Аве» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 17 поединках чемпионата Португалии.

«Торпедо» занимает последнее место в Премьер-лиге после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Абдул-Азиз Якубу
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