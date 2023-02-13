Адиев высказался о российских игроках в сборной Казахстана

Наставник национальной сборной Казахстана Магомед Адиев поделился своим мнением о потенциальном усилении своей команды футболистами из России.

Специалист признался, что поддерживает идею, когда за национальные сборные команды выступают местные игроки, воспитанники своих академий и школ.

«В Казахстанской Федерации футбола дали понять, что не будут никому раздавать паспорта. Если игрок сам получит паспорт, другое дело», - цитирует тренера Legalbet.kz.

Именно в таком случае и ни в каком другом тренерский штаб сборной Казахстана будет принимать те или иные решения по таким спортсменам, заключил Адиев.