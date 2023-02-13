Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ

Экс-нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной России Роман Павлюченко рассказал, кого считает лучшим форвардом Премьер-лиги в данный момент.

«Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший. Первое место делят Сычевой и Промес? Значит, пока они», - передает слова Павлюченко издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сычевой и Промес забили по 14 голов. Чемпионат сейчас находится на зимней паузе. Матчи турнира возобновятся в начале следующего месяца.

Лидирует в таблице «Зенит», вторым идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».