Шишкин – о Жиркове: «Юрий в достаточно зрелом возрасте закончил и держал форму, это дорогого стоит»

Бывший игрок московских клубов «Торпедо», «Спартак» и «Локомотив» Роман Шишкин поделился своим мнением о Юрие Жиркове, недавно завершившем профессиональную карьеру футболиста.

Шишкин заявил, что в адрес карьеры Жиркова может произнести только хорошие слова, так как тамбовчанин демонстрировал высокий уровень футбола как во всех клубах, в которых он когда-либо выступал, так и в национальной команде России, как минимум, потому что в 2008 году стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы.

«Ещё похвала в том, что Юрий в достаточно зрелом возрасте закончил и держал форму, это дорогого стоит. Только добрые и лестные слова», - приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Также Шишкин отдельно отметил, что успел поиграть как против Жиркова, так и вместе с ним.