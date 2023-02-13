Масалитин: «Своим трудом и желанием Жирков добился такой великолепной карьеры»

Бывший нападающий московского ЦСКА и испанского «Бадахоса» Валерий Масалитин поделился своим мнением о завершении известным российским футболистом Юрием Жирковым профессиональной карьеры игрока.

Специалист считает, что Юрий Жирков выступал на очень высоком уровне и демонстрировал прекрасный футбол не только в составе «красно-синего» столичного коллектива, но и выступая за петербургский «Зенит».

Кроме того, эксперт заявил, что и в лондонском «Челси» Жирков играл достаточно хорошо.

«Только своим трудом и желанием Жирков добился такой великолепной карьеры. Желаю ему здоровья. Желательно, чтобы остался в футболе», - приводит слова Масалитина «Чемпионат».