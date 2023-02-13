Ахмедов оценил карьеру Жиркова

Бывший футболист «Краснодара» Одил Ахмедов высказался о своем экс-одноклубнике Юрии Жиркове, объявившем о завершении карьеры.

«Карьера Юрия сложилась более чем удачно: он играл только в командах под задачу. Жирков играл в чемпионских коллективах. Горжусь, что мне удалось поиграть с таким футболистом», - приводит слова Ахмедова издание Sport24.

Жирков является воспитанником тамбовского «Спартака». За свою карьеру защитник поиграл в составе ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенита» и «Химок». За сборную России Юрий провел 104 поединка и записал себе в актив два забитых мяча.