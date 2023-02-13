Нобоа прокомментировал слова своей девушки об избиении

Эквадорский хавбек Кристиан Нобоа, который выступает в Российской премьер-лиге за «Сочи», прокомментировал слова своей девушки Кевиам Касо. Ранее женщина заявила, что игрок избил ее.

«Она была пьяная и злая. Меня с ней не было в эту ночь. Я никого не бил. Меня все знают, что я не такой человек. Я всегда добрый к людям», - передает слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

37-летний полузащитник сыграл в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги десять поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.