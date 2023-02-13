Реакция Черчесова на уход Жиркова из футбола

Экс-наставник национальной сборной России Станислав Черчесов отреагировал на решение защитника Юрия Жиркова завершить игровую карьеру.

«Рад, что судьба меня с ним свела. Такие игроки развивают тренера, делают его лучше. Юра - отличный парень. Дай бог, чтобы и после футбола он себя нашел там, где ему будет комфортно», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Жирков выступал в Премьер-лиге за ЦСКА, «Анжи», «Зенит», «Динамо» и «Химки». Он также имеет опыт выступлений в Европе. С 2009 по 2011 год Жирков играл за «Челси».

В составе сборной России защитник провел 104 матча и отметился двумя голами.