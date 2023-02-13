Зырянов отреагировал на решение Жиркова

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресс» высказался о завершении карьеры защитника Юрия Жиркова.

«Хочу просто поздравить Юру с окончанием футбольной карьеры!», - прокомментировал Зырянов решение Жиркова.

Юрий поиграл в чемпионате России за ЦСКА, «Анжи», «Зенит», «Динамо» и «Химки». Он также имеет опыт выступлений за границей. С 2009 по 2011 год Жирков защищал цвета лондонского «Челси».

В составе национальной сборной России защитник провел 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами.