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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хиддинк — о том, способен ли Жирков стать тренером: «Он способен на многое»

13 Февраля 2023 • 11:09 Комментировать

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о том, способен ли бывший игрок национальной команды Юрий Жирков, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, стать тренером.

«Может ли Жирков стать тренером? Вам лучше об этом спросить самого Юрия, не могу отвечать за него. Но он способен на многое», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, что в период своей игровой карьеры Жирков выступал за ЦСКА, «Зенит», «Анжи», «Химки», московское «Динамо» и лондонский «Челси». В составе английской команды российский футболист успел выиграть АПЛ, а также Кубок и Суперкубок Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Юрий Жирков
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