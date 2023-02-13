Билялетдинов назвал главную интригу весенней части РПЛ

Известный в прошлом российский полузащитник Динияр Билялетдинов, известный по выступлениям за московский «Локомотив», назвал главную интригу весенней части сезона чемпионата России.

«Для меня главная интрига - «Локомотив». Буду следить за ним. Всё остальное менее интересно. Главное, чтобы выбрались на другие позиции и показывали внятную игру», - приводит слова Билялетдинова издание «Чемпионат».

Напомним, что «железнодорожники» провально провели осеннюю половину сезона Российской премьер-лиги. После 17 туров столичный коллектив набрал 13 баллов и занимает место в зоне переходных матчей.