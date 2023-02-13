Уткин высказался о завершении карьеры Жиркова

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о завершении карьеры бывшего защитника московского ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.

«Его карьера закончилась не вчера, а раньше. Он просто не считал нужным об этом специально сообщать. По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Последним клубом Юрия были подмосковные «Химки». До этого он поиграл за «Зенит», ЦСКА, «Анжи», лондонский «Челси». В составе сборной России Жирков провел 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами.