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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин высказался о завершении карьеры Жиркова

13 Февраля 2023 • 10:31 Комментировать

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о завершении карьеры бывшего защитника московского ЦСКА, лондонского «Челси» и сборной России Юрия Жиркова.

«Его карьера закончилась не вчера, а раньше. Он просто не считал нужным об этом специально сообщать. По сочетанию техники и мощи он один из лучших российских игроков в истории», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Последним клубом Юрия были подмосковные «Химки». До этого он поиграл за «Зенит», ЦСКА, «Анжи», лондонский «Челси». В составе сборной России Жирков провел 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Юрий Жирков
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