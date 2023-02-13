Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом

Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк, поработавший в сборной России, отреагировал на решение защитника Юрия Жиркова завершить карьеру.

«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул. Юрий - особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Жирков провел за сборную России 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами. На клубном уровне Юрий поиграл за московский ЦСКА, лондонский «Челси», столичное «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Химки».