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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хиддинк поставил Жиркова в один ряд с Роберто Карлосом и Эшли Коулом

13 Февраля 2023 • 09:49 Комментировать

Известный нидерландский тренер Гус Хиддинк, поработавший в сборной России, отреагировал на решение защитника Юрия Жиркова завершить карьеру.

«Мой топ-3 левых защитников мирового класса: Юрий Жирков, Роберто Карлос и Эшли Коул. Юрий - особенный! Как раз по этой причине и ставлю его в один ряд с такими футболистами», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Жирков провел за сборную России 104 поединка и отметился двумя забитыми мячами. На клубном уровне Юрий поиграл за московский ЦСКА, лондонский «Челси», столичное «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк Юрий Жирков
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