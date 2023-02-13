Аршавин - о Дзюбе: «Такой авторитет поможет «Локомотиву»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин дал еще один комментарий по поводу трансфера форварда Артёма Дзюбы в столичный «Локомотив».

«Лидер в раздевалке? Безусловно. Для этого тоже его и брали, чтобы сплотить команду. Чтобы она не была разрозненной. Когда будет такой авторитет, это «Локомотиву» поможет», - передает слова Аршавина «Матч ТВ».

34-летний Дзюба перешел в стан «железнодорожников» на прошлой неделе. Он заключил со столичным клубом контракт до завершения нынешнего сезона.

После 17 туров «Локомотив» набрал 13 баллов и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.