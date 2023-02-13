«Торпедо» назвало состав на финальный сбор

Пресс-служба столичного «Торпедо» представила состав команды на заключительный зимний сбор. Финальный этап подготовки ко второй части сезона стартует в понедельник, 13 февраля.
Состав «автозаводцев» на сбор:
голкиперы: Егор Бабурин, Александр Довбня, Виталий Ботнарь;
защитники: Боян Роганович, Артём Самсонов, Егор Прошкин, Стефан Шапич, Юрий Журавлёв, Олег Кожемякин, Евгений Шляков, Илья Кутепов, Роман Юзепчук, Артём Евшинцев;
полузащитники: Хожимат Эркинов, Марио Чурич, Александр Орехов, Равиль Нетфуллин, Михаил Каймаков, Александр Рязанцев, Иван Енин, Игорь Савич, Илья Кухарчук;
нападающие: Игорь Лебеденко, Максим Турищев, Давид Караев, Илья Стефанович.
После 17 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
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