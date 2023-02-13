Защитник «Зенита» Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки

Минувшей ночью состоялся финальный поединок молодежного чемпионата Южной Америки. В решающем поединке сборная Бразилии отпраздновала победу над Уругваем со счетом 2:0. Голами в составе триумфаторов мундиаля отметились Андре Сантос и Педро дос Сантос.

Стоит отметить, что в этом матче принял участие защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан. Игрок провел всю встречу и получил желтую карточку.

Ренан перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно из «Коринтианса». Ранее появилась информация об интересе к бразильскому футболисту со стороны мадридского «Реала».