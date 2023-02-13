Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Зенита» Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки

13 Февраля 2023 • 08:22 Комментировать

Минувшей ночью состоялся финальный поединок молодежного чемпионата Южной Америки. В решающем поединке сборная Бразилии отпраздновала победу над Уругваем со счетом 2:0. Голами в составе триумфаторов мундиаля отметились Андре Сантос и Педро дос Сантос.

Стоит отметить, что в этом матче принял участие защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан. Игрок провел всю встречу и получил желтую карточку.

Ренан перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно из «Коринтианса». Ранее появилась информация об интересе к бразильскому футболисту со стороны мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Февраля
08:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки
06:04 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Карьере Жиркова можно лишь позавидовать»
05:19 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Жирков провёл великолепную карьеру»
04:40 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Жирков - редкий для современного футбола человек»
00:58 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Карьера Жиркова удалась»
12 Февраля
23:17 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Жирков - сильная личность»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба российской сборной поблагодарила Жиркова
22:45 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Жирков многого достиг карьеры»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин уверен в том, что Дзюба будет полезным 1
22:07 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой трансфер вратаря из бывшего СССР
21:54 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Жирков реализовал себя в карьере»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зенит» обязан отступиться 1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал главную интригу второй части РПЛ
20:21 · Россия. Премьер-лига
Владимир Пресняков-старший: Когда Дзюба будет выходить на поле, «Локомотив» будет играть вдесятером
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Олусегун объяснил, почему ему не нравятся русские девушки
Все новости
Рекомендуем