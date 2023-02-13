Алдонин: «Карьере Жиркова можно лишь позавидовать»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, это событие прокомментировал бывший футболист российской сборной Юрий Алдонин. Он признался, что искренне завидует карьере Жиркова, который был одним из главных футболистов в блестящей сборной образца Евро-2008, принесшего российской сборной бронзовые медали.

- Потрясающая карьера, такой карьере можно только завидовать. Он потрясающий футболист. Я о нем узнал, когда он перешел из второй лиги из тамбовского «Спартака», сразу показывал высокий уровень. Всю свою карьеру он этот уровень подтверждал, - цитирует бывшего футболиста новостное агентство ТАСС.