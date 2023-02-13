Газзаев: «Жирков провёл великолепную карьеру»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, это событие прокомментировал Валерий Газзаев, бывший футболист московского «Динамо» и советской сборной, а также известный ныне специалист. Он считает, что Жиркову удалось провести великолепную карьеру, одну из лучших для российских футболистов в 21-м веке.

- Я думаю, что Юра провел великолепную карьеру и в составе сборной России, и в ЦСКА, он добился очень больших результатов. Это действительно большой профессионал, был большим примером для молодежи, это исключительный игрок, - цитирует слова Валерия Газзаева новостное агентство ТАСС.