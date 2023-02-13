Медведев: «Жирков - редкий для современного футбола человек»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, это событие прокомментировал геренальный директор бывшего клуба Жиркова - питерского «Зенита». Он отметил не только выдающиеся игровые способности полузащитника, но также недюжинные человеческие качества.

- Юрий Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек, с потрясающей позитивной энергией и на поле и, при всей немногословности, в раздевалке, - цитирует слова Медведева издание «Спорт-Экспресс».

За питерский «Зенит» Жирков выступал с 2016 по 2021 год, то есть пять лет.