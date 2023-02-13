Гаджиев: «Карьера Жиркова удалась»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, это событие прокомментировал специалист Гаджи Гаджиев. Он считает, что карьера Жикрова получилась насыщенной и успешной. Гаджиев поработал с Жирковым в составе «Анжи» несколько лет тому назад.

- С точки зрения достижений и реализации своего потенциала далеко не каждому удается реализовать свои возможности, ведь это каждодневный труд. И в этом смысле Жирков был образцом. Его футбольная карьера удалась, - цитирует слова Гаджиева Sport24.

Напомним, что Юрий Жирков выступал за сборную России с 2005 по 2021 год.