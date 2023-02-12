Бородюк: «Жирков - сильная личность»

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, это событие прокомментировал Александр Бородюк - бывший футболист, а ныне тренер. Бородюк считает карьеру Жиркова удачной, а также назвал бывшего полузащитника «сильной личностью».

- Юрий проявил себя с самой лучшей стороны: и как футболист, и как человек. В сборной с ним работалось хорошо — он очень профессиональный человек и сильная личность. Старался выкладываться в каждом матче. Желаю ему дальнейших успехов, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Юрий Жирков защищал цвета российской сборной с 2005 по 2021 год, то есть целых шестнадцать лет.