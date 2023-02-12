Что должно произойти, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Ветераны и болельщики «Спартака» обсуждают вариант, что «красно-белые» могут помешать «Зениту» стать чемпионом России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что для этого должно случиться.

«Спартак» на сборах выглядит единым коллективом, на днях уверенно выиграл предсезонный турнир в ОАЭ. Всё это придаёт такого оптимизма «красно-белой» семье, что идут разговоры о том, что команда может навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Однако трезвый взгляд на таблицу подсказывает, что такой расклад выглядит если не фантастическим, то довольно смелым. Что же должно произойти, чтобы «Спартак» стал чемпионом?

Провал «Зенита»

Можно сколько угодно говорить про «Спартак», но судьба титула в настоящий момент находится в руках «Зенита». Питерцы возглавляют таблицу и на шесть очков опережают «красно-белых», и это дольно солидное преимущество. За семнадцать сыгранных туров «сине-бело-голубые» потеряли всего девять баллов. То есть питерцам надо прямо сейчас начать проигрывать или играть вничью, чтобы интрига возобновилась. Если посмотреть на календарь «Зенита», то опасных встреч осталось не так много – выезды в Москву к ЦСКА и в Ростов-на-Дону. Нынешний «Локомотив» даже в гостях не выглядит грозным соперником, а с «Динамо», «Спартаком» и «Краснодаром» встречи будут на берегах Невы.

Учитывая, что «Зенит» не потерял никого из своих лидеров атаки, предпосылок к провалу нет. Уход же Деяна Ловрена едва ли так сильно подкосит защиты питерцев. В общем, если не случится чего-то из ряда вон выходящего, питерцы не будут терять очки, а без этого никакого чемпионства «Спартаку» не видать.

Победа в Санкт-Петербурге

Чтобы перегнать «Зенит», «Спартаку», безусловно, надо будет пройти идеально весеннюю часть чемпионата, не теряя очков. При этом «красно-белым» мало будет дожидаться осечек питерцев, надо будет и самим отобрать заветные баллы у конкурента. Теоретически можно предположить ситуацию, что матч 26-го тура станет определяющим. Если к этому моменту «Спартак» сможет сократить отставание от «Зенита» хотя бы до двух очков, то игра на «Крестовском» может стать чемпионской.

«Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с 2012 года. С тех пор «красно-белые» часто терпели на берегах Невы унизительные поражения. В общем задача перед москвичами стоит крайне сложная.

Стабилизация обороны

Результаты – это в любом случае следствие игры. С этой точки зрения «Спартаку» надо наладить действия в обороне. Немного статистики для понимания. В семнадцати турах «Зенит» пропустил 7 мячей, а «Спартак» – 18! При этом в атакующих действиях разрыв не такой сильный: 47 голов у питерцев и 40 – у москвичей. Неудивительно, что оба трансфера «Спартака» зимой были в оборону: Алексис Дуарте призван укрепить центр, а Томаш Тавареш – фланги. Без крепкой защиты пройти весеннюю часть чемпионата практически без потерь очков будет просто невозможно.

Отсутствие внутренних конфликтов

Традиционно «Спартак» склонен к саморазрушению, ведь внутри клуба постоянно разгораются скандалы. Если опять случится что-то подобное, то никакой борьбы за чемпионство москвичам не видать. При этом внешне кажется, что есть предпосылка для конфликта между Гильермо Абаскалем и Полом Эшуортом. Хотя трансферами должен был заниматься англичанин, его кандидатуры вроде Неманьи Максимовича не прошли, в то время как испанец сумел убедить в подписании Тавареша, который испанцу хорошо известен.

Пока клуб явно поддерживает Абаскаля. По данным медиа, «Спартак» уже начал обсуждение нового контракта. Однако в любой момент в стане «красно-белых» что-то можно пойти не так – и тогда пиши пропало.

Хорошая форма Промеса

«Спартак» действительно здорово выглядел в первой части сезона, но надо признать, что во многом залогом успеха была отличная форма Куинси Промеса. Не зря нидерландца признали лучшим игроком года в стране, а ещё он возглавляет гонку бомбардиров. Если Промес сможет сохранить такую форму, то это будет огромным преимуществом для «Спартака». И тут, конечно, нельзя обойти тему отсутствия вингера на сборах «красно-белых». Физическую подготовку Промес осуществляет не под вниманием тренеров основного состава. Какие-то новые наработки Абаскаль осуществляет в отсутствие нидерландца. Как это скажется на Промесе и на «Спартаке» – вопрос, от ответа на который во многом зависит итоговый результат команды в сезоне.

Реклама

Роман Андреев