Пресс-служба российской сборной поблагодарила Жиркова

Известный российский полузащитник Юрий Жирков объявил о завершении футбольной карьеры, и на это отреагировали в пресс-службе российской сборной, в футболке которой Жирков сотворил немало красивых дел. Там опубликовал пресс-релиз, в котором поблагодарили игрока. Жирков, напомним, выступал в составе сборной России с 2005 по 2021 год, он был одним из главных героев прекрасной кампании лета 2008 года, принесшей России бронзу на чемпионате Европы.

- За сборную России футболист провёл 104 матча и забил 2 мяча, завоевал бронзу ЕВРО-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. Спасибо за всё, Юрий Валентинович, - такое сообщение появилось в телеграм-канале национальной команды.